Белгородский губернатор пригрозил своему заму увольнением

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в областном правительстве нагоняй от губернатора Вячеслава Гладкова получил его заместитель по ЖКХ Константин Полежаев.

Началось все с того, что мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде на улице Донецкой планируется строительство напорного коллектора до очистных сооружений. Но работы будут пересекать существующую велодорожку, что приведет к ее разрушению – 550 метров будет демонтировано напрямую, а еще два километра разрушит техника. Кроме того, градоначальник заявил, что денег на восстановление дорожки не предусмотрено, поэтому администрация пока не допускает рабочих. Чиновник попросил губернатора поручить министерству ЖКХ сделать корректировки проекта.

Гладков сильно удивился и судя по всему не сразу понял о чем идет речь. Ведь он уже был на объекте со своим заместителем по вопросам ЖКХ Константином Полежаевым и тщательно обсудил этот вопрос. Тогда чиновник пообещал, что разрушать ничего не будут.

- Почему люди не любят власть? Положили асфальт, а потом начинают трубы класть. Я понимаю, что вас так научили, вы всю жизнь так делали. Но сколько можно? Делайте тогда за свой счет. Дом продали, машину продали – восстановили. Я разрушать не дам. Ищите решение. Ваша должность – на грани. Доигрались в телефоны. Одно вранье и безответственность, - резко отреагировал Гладков.

Губернатор дал указание Полежаеву вместе с мэром Белгорода выехать на объект и до среды решить вопрос с проектированием.