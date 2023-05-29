С начала СВО на территорию Белгородской области заходили пять ДРГ ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с начала спецоперации в наш регион проникали не менее пяти диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины. Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Вячеслава Владимировича, Белгородская область больше года живет в условиях зоны боевых действий. Кроме того, по его данным с начала спецоперации не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп заходили в регион.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в составе ДРГ, зашедшей в нашу область 22 мая, были поляки и американцы.