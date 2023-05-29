Дожди с грозами накроют Белгородскую область 30 мая 2023

В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +18 до +20 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, 30 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем от +17 до +22 градусов. В Белгороде ночью 11-13 градусов выше ноля, днем от +18 до +20 градусов.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Так как ночью и днем ожидаются кратковременные осадки, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.