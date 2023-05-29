После драки возле ночного клуба белгородца могут отправить в тюрьму

Выяснять отношения мужчины вышли на улицу, где у них произошла потасовка. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 1 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о 36-летнем пациенте с травмой головы и ссадинами. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель.

По предварительным данным, конфликт между мужчинами произошел в одном из караоке-баров. Подозреваемый сделал замечание посетителю, который, по его мнению, слишком настойчиво оказывал знаки внимания одной из девушек. Выяснять отношения мужчины вышли на улицу, где у них произошла потасовка. Фигурант ударил локтем оппонента по лицу, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов ногами по голове. В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.