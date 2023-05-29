Более 12 тысяч человек посетили фермерскую ярмарку в Белгороде на минувших выходных

Белгородцы купили 1,1 тонны молочной продукции. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Товары по выгодным ценам на рынке «Южный» можно было купить с 9:00 до 15:00. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Белгорода. Горожане купили 18 тонн продуктов, в том числе: 8,4 тонны овощей и фруктов, 4,2 тонны мяса, 1,1 тонны молочной продукции, 4 тонны рыбы, 27,8 тысячи штук куриных яиц, 0,3 тонн - прочей продукции (бакалея, специи, консервация).

Самые востребованные товары продавались по следующим ценам: картофель - 15 рублей, капуста - от 50 руб., лук - от 60 руб., томаты - от 80 руб., огурцы – от 40 руб., яйцо куриное - от 58 руб., клубника - от 250 руб., черешня - от 250 руб. и живая рыба - от 150 руб.

Продукцию представили более 60 крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.