В Белгороде 15-летние юноши пугали жителей игрушечным пистолетом

Сотрудники УМВД России по Белгороду установили двух юношей, хулиганивших во дворе многоквартирного дома. Парни поздно вечером шумели на улице и размахивали предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, предоставленным жильцами дома, полицейские установили двух 15-летних правонарушителей. Пистолет, с которым юноши ходили по улице, оказался игрушечным. В соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сыновей родителям юных хулиганов выписали штрафы.