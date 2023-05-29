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НовостиПроисшествия29 мая 2023 12:52

В Белгороде 15-летние юноши пугали жителей игрушечным пистолетом

Родителей несовершеннолетних оштрафовали
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники УМВД России по Белгороду установили двух юношей, хулиганивших во дворе многоквартирного дома. Парни поздно вечером шумели на улице и размахивали предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, предоставленным жильцами дома, полицейские установили двух 15-летних правонарушителей. Пистолет, с которым юноши ходили по улице, оказался игрушечным. В соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сыновей родителям юных хулиганов выписали штрафы.