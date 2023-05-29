Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале «Ухожу красиво»

Сериал пополнит линейку Wink Originals. Фото: предоставлено партнером.

Премьера комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»). Кинокомпания «Вселенная кино», «НМГ Студия» и Wink представляют официальные постер и трейлер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

Режиссером проекта стал лауреат премии «Золотой Орел» Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.

Смотреть трейлер: https://youtu.be/LUXqbi04N6E

Фото со съёмок: https://disk.yandex.ru/d/ib7tBXccty8RIA

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

- Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашел самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение, — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

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