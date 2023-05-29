На устранение ущерба, причиненного населенным пунктам Грайворонского гороокруга Белгородской области ДРГУ ВСУ, потребуется свыше 60 миллионов рублей

Вячеслав Гладков призвал глав муниципалитетов помочь жителям с ремонтом машин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 29 мая, в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области стали известны последствия прорыва в Грайворонский район ДРГ ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в семи населенных пунктах повреждено 381 домовладение, включая 13 квартир в двух МКД в селе Гора-Подол. В том числе в Грайвороне полностью сгорели два жилых дома и одна пристройка, а в селе Глотово - один нежилой дом, один хозяйственная постройка. Подомовой обход во всех населенных пунктах округа пока не завершен. В связи с продолжающимися регулярными обстрелами, в селе Козинка и части села Глотово пока нет возможности его завершить. В остальных населенных пунктах осмотр большей части домовладений проведен только визуальный, так как не все жители вернулись в свои дома.

Кроме того, в пяти населенных пунктах повреждены семь общественных зданий: детский сад и школы, дома культуры, ФАП, почта. Пострадали шесть магазинов и четыре административных здания. Ущерб нанесен также 15 производственным зданиям фермерских хозяйств и предприятий округа. Зафиксированы повреждения 69 автомобилей (65 легковых, три трактора и один самосвал), из них пять машин угнано.

Помимо того, повреждены более 14 км автомобильных дорог, электросети в восьми населенных пунктах, газопроводы низкого и высокого давления в четырех населенных пунктах, системы водоснабжения и водоотведения.

По 138 поврежденным домовладениям составлены дефектные ведомости. Предварительная стоимость восстановительных работ по обследованным домовладениям, без учета скрытых дефектов, по данным Министерства ЖКХ Белгородской области составляет почти 60 миллионов рублей. В основном пострадали и подлежат восстановлению окна, двери, кровли зданий. Замеры окон в 39 домовладениях уже произведены, данные переданы заводам-изготовителям, закупаются иные строительные материалы. В восстановительных работах будут задействованы более 100 человек. Они начнутся с завтрашнего дня.

- По законодательству компенсации владельцам утраченных или поврежденных автомобилей не очень большие. Мы постараемся поступить иначе. Если автомобиль полностью утрачен или угнан, то мы владельцу приобретем такой же. Не новый – на это никаких средств не хватит, но такого же года и состояния, как был. Это, думаю, будет справедливо. То же самое с ремонтом автомобиля. Проконтролируйте этот процесс, - дал поручение главам администраций муниципальных образований губернатор области Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, после вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель села Козинки, пострадали 13 человек.