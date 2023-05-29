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НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:36

4-летний белгородец попал под колесо «КамАЗа»

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован в лечебное учреждение.

В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован в лечебное учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера,28 мая, около 11:15 в районе дома №7 по 2-му переулку в Старом Осколе 4-летний мальчик упал с велосипеда под заднее колесо двигавшегося во встречном направлении автомобиля «КамАЗ» под управлением 36-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в столкновении «Шевроле» с автобусом пострадали две женщины.