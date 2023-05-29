4-летний белгородец попал под колесо «КамАЗа»

В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован в лечебное учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера,28 мая, около 11:15 в районе дома №7 по 2-му переулку в Старом Осколе 4-летний мальчик упал с велосипеда под заднее колесо двигавшегося во встречном направлении автомобиля «КамАЗ» под управлением 36-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В результате ДТП ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован в лечебное учреждение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в столкновении «Шевроле» с автобусом пострадали две женщины.