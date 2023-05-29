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НовостиПроисшествия29 мая 2023 9:09

В Белгороде в столкновении «Шевроле» с автобусом пострадали две женщины

ДТП произошло при движении по улице Костюкова
Алексей СЕРГУНИН
В результате ДТП 73-летняя пассажирка автобуса, а также 26-летняя пассажирка «Киа» пострадали.

В результате ДТП 73-летняя пассажирка автобуса, а также 26-летняя пассажирка «Киа» пострадали.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По предварительным данным, вчера, 28 мая, в 16:00 27-летний водитель, управляя «Шевроле Авео», ехал по улице Костюкова в направлении улицы Донецкой. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. На одном из участков дороги он выехал на полосу встречного движения, где наехал на стоявший автобус «ПАЗ» под управлением 48-летнего водителя, который производил посадку и высадку пассажиров. После этого «Шевроле» врезался в «Киа Сид» под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП 73-летняя пассажирка автобуса, а также 26-летняя пассажирка «Киа» пострадали.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Рено» пострадали два человека.