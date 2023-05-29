Белгородский пловец завоевал четыре медали на Российско-Китайских молодежных летних играх

Павел Курганский. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Спортсмен школы олимпийского резерва №3 Белгорода Павел Курганский четыре раза поднимался на пьедестал почета в соревнованиях по плаванию.

Воспитанник Феликса Сидельника занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Кроме того, он завоевал три медали в эстафетном плавании в составе сборной РФ. В активе Павла первые места на дистанциях 4x100 метров вольным стилем и комбинированным плаванием (смешанная), и третье место на дистанции 4x100 метров комбинированным плаванием (мужчины).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка Дарья Сурушкина стала бронзовым призером чемпионата России по плаванию.