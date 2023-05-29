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НовостиОбщество29 мая 2023 7:55

3 381 белгородец сдает ЕГЭ по русскому языку 29 мая 2023

Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 29 мая, основной период ЕГЭ-2023 продолжает экзамен по русскому языку. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства. В этот день в Белгородской области его сдает 3 381 участник, в том числе 3 373 выпускника текущего года.

Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11 класс. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Свои результаты ребята узнают не позднее 16 июня.