Книга о городах Белгородской черты вошла в шорт-лист литературного конкурса «Малая Родина»

Познакомиться с книгой «Города Белгородской черты» можно в библиотеках области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Всего на конкурс было представлено более 170 книг от 71 издающей организации из 40 городов России от Якутска и Улан-Удэ до Петрозаводска и Владикавказа. Белгородское издание, подготовленное историческим обществом «Ратник», вошло в число претендентов на победу в номинации «Увлекательное краеведение» Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Научно-популярное издание по краеведению знакомит своих читателей с историей 27 городов, входивших в оборонительную черту, возникшую в XVII веке. Красочно оформленная книга рассказывает о той роли, которую сыграли наши предки, несшие службу в городах-крепостях, в деле обороны и становления России на южных рубежах 400 лет назад. Только на территории современной Белгородской области были основаны десять таких населенных пунктов. Помимо описания городов в ней содержится информация о крепостных и оборонительных сооружениях, городовой и сторожевой службе, а также городском вооружении. Тексты сопровождены старинными картами, рисунками и фотографиями. Познакомиться с книгой «Города Белгородской черты» можно в библиотеках области.