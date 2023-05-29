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НовостиОбщество29 мая 2023 7:37

12 белгородских кооперативов получили субсидии на возмещение части затрат

Общий объем финансирования составил свыше 20 миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН

В 2023 году сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат свыше 96 миллионов рублей на возмещение части затрат. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Уже субсидию выдали 12 кооперативам на сумму 20,15 млн.

Средства предоставляются на возмещение части затрат на приобретение имущества: сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы, рыбопосадочного материала, инвентаря, материалов и оборудования для сельхозпроизводства (в том числе мини-теплицы площадью до 1 га), а также посадочного материала для закладки многолетних насаждений с целью его последующей передачи в собственность сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Также субсидии предоставляются на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов с последующим внесением в неделимый фонд для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Кроме того, субсидируется закупка сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, а также у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, приобретение КРС с целью замены поголовья и лизинговые платежи. Получить субсидию может кооператив любого направления, отвечающий юридическим, правовым и налоговым требованиям.