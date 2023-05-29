Работы по очистке русел рек в Белгородской области возобновятся после завершения нереста

Работы по очистке водных объектов в текущем году уже стартовали на некоторых объектах, но были приостановлены из-за нереста рыб. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В списке на ближайшее время – 17 объектов в Шебекинском, Яковлевском, Алексеевском, Губкинском, Грайворонском городских округах, а также в Ровеньском, Корочанском, Борисовском, Ракитянском, Волоконовском районе и столице региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам общественных обсуждений на 2023 год был сформирован перечень водных объектов, подлежащих очистке, в данный перечень вошло 51 мероприятие (в том числе 7 перенесенных, по согласованию с жителями региона, с 2022 года). Работы по очистке водных объектов в текущем году уже стартовали на некоторых объектах, но были приостановлены из-за нереста рыб. С 11 июня в программу в полной мере будут включены все запланированные на этот год объекты.