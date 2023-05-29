300 детей из Шебекинского округа Белгородской области отдохнут на воронежской земле

Сегодня, 29 мая, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородчины рассказал о летнем отдыхе детей из приграничных районов. 31 мая по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» отправится первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего в первую смену там отдохнут 300 белгородских ребят.

- Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег губернаторов - она очень своевременна, – отметил Вячеслав Гладков.