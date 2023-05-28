ВСУ пробили крышу на предприятии в белгородском Муроме 28 мая 2023

Сегодня, 28 мая, под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние.

По словам Вячеслава Владимировича, в селе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня четыре дома были повреждены после обстрела белгородского села Новой Таволжанки ВСУ. А в селе Белянке в результате атаки со стороны Украины на парашюте опустился неизвестный предмет.

А накануне, 27 мая, при обстреле ВСУ Шебекино погиб один человек, трое получили ранения. Вчера же 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали со стороны Украины.