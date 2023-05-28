Выставка о детях откроется в Белгороде 1 июня

Выставка «И только им благодаря мы проживаем все сначала» начнет работу 1 июня в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Ее авторы – супруги-архитекторы Петр и Елизавета Барановы. В объективе фотохудожников – дети. Часть фотографий была сделана во время путешествий, а часть из них – результат ежедневных наблюдений за собственным первенцем.

По словам организаторов, эта выставка – желание сохранить мимолетные моменты и посмотреть на этот мир глазами детей, ведь нам порой так не хватает их легкости и простого взгляда на вещи.