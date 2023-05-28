Родители 3 300 новорожденных в Белгородской области получили подарки в 2023 году

Вручают подарок при регистрации малыша. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В подарочный набор входит детский матрац (кокон) для новорожденных, развивающий коврик, ночник, полотенце махровое (банное), экопена для мытья детской посуды и игрушек, термоконтейнер под бутылочку, поильник и сумка для упаковки подарка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Вручают подарок при регистрации малыша. Получить его могут родители, которые имеют постоянную или временную регистрацию на территории Белгородской области. Все что нужно – предоставить в белгородский ЗАГС необходимый набор документов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в некоторых муниципалитетах региона повысилась рождаемость. Больше семей, чем в 2022 году, стали родителями в пяти районах - Белгородском, Волоконовском, Вейделевском, Ивнянском и Красненском.