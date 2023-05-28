С пострадавшими в результате обстрела белгородскими детьми будут работать психологи

Главный врач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова в интервью телеграм-каналу областного правительства рассказала о состоянии двух детей, пострадавших накануне, 27 мая, во время атаки на Шебекино со стороны Украины.

- При поступлении дети находились в состоянии средней тяжести. Юноше поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

По словам Ирины Кизиловой, у девушки обнаружили минно-взрывную травму с обширной рваной раной голени.

- Сейчас они находятся в стационаре. Все это время с ними будет работать психолог. Не исключено, что при необходимости детей отправят на лечение в Москву.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 27 мая, при обстреле ВСУ Шебекино погиб один человек, трое получили ранения. Вчера же 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали со стороны Украины.