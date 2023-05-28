Детей из белгородского приграничья отправят отдыхать в другие регионы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Завтра, 29 мая, в администрациях и через школы Грайворонского и Шебекинского городских округов начнется сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами Белгородской области. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Глава региона также отметил, что уже есть предложения о помощи от губернаторов других областей.

- Сейчас отработаем с моими коллегами, с губернаторами, которые уже предлагают свою дополнительную помощь. Всю необходимую информацию буду сообщать. Проблема, конечно, в том, что лето, и дети есть везде. И плановый детский отдых есть в каждом регионе. Все детские лагеря, санатории заняты. Но будем обеспечивать и принимать совместные меры для того, чтобы дети жили в безопасных комфортных условиях. Были сыты и довольны. Но главное – безопасно, - подчеркнул Вячеслав Гладков.