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НовостиОбщество28 мая 2023 6:41

В приграничных районах Белгородской области досрочно завершат учебный год

Информацию до учителей, детей и родителей донесут в ближайшее время
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В приграничных районах Белгородской области досрочно завершат учебный год.

В приграничных районах Белгородской области досрочно завершат учебный год.

Фото: "КП" Архив

В школах приграничных муниципалитетов Белгородской области с сегодняшнего дня, 28 мая, досрочно завершен учебный год. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение принято для безопасности детей в связи с оперативной обстановкой в регионе.

- Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их 7, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов. Вчера достаточно подробно я об этом говорил, еще раз повторюсь: в этих муниципалитетах, которые я перечислил, учебный год мы завершили. Все необходимые команды даны.

Информацию оперативно донесут в ближайшее время до детей родителей и учителей.

Как сообщалось ранее, у всех 11-классников есть возможность не сдавать экзамен. Если выпускник решит поступать в вуз, то сдает ЕГЭ или экзамен непосредственно в учебном заведении. Кроме того, для жителей Шебекинского округа перенесена сдача ЕГЭ по русскому языку на вторник, 30 мая.