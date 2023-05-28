Белгородский губернатор рассказал о состоянии подростков, раненных во время обстрела 27 мая. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков сообщил, ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно. Новой информации об обстрелах и происшествиях в Оперативный штаб, который работает круглосуточно, не поступило. Дополнительные данные оперативные службы соберут непосредственно по приграничным округам и селам.

Также глава региона рассказал о состоянии пострадавших по время обстрела Шебекино подростках. Губернатор выразил надежду на скорейшее выздоровление детей.

- Раненые дети, которые пострадали вчера в Шебекино, находятся в областной больнице. Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку, - сказал Гладков.