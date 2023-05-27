Автобусы временно не будут заезжать в белгородский Шебекино

Глава региона обещает не допустить увеличение стоимости проезда. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 27 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко организовать объездные маршруты общественного транспорта, проходящие через Шебекино транзитом.

- Понятно, что это изменит экономику маршрутов у перевозчиков. Но увеличения стоимости билетов мы допустить не можем. Это нужно сейчас с перевозчиками проговаривать. Сергей Викторович уже этой работой занимается. Жду его доклад завтра утром.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 27 мая, при обстреле ВСУ белгородского Шебекино погиб один человек, трое ранены.