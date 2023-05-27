63 белгородца стали жертвами мошенников на сайтах объявлений в мае 2023

Аферисты сбросили женщине поддельную ссылку на интернет-доставку, перейдя по которой она ввела данные банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Так индивидуальный предприниматель из Белгородского района, решив приобрести рыбную продукцию, перевела аферистам свыше полумиллиона рублей. Жительница Старого Оскола лишилась 11 тысяч рублей, заказав через интернет стулья. Оплаченный товар обе женщины так и не получили. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Столкнуться с киберпреступниками на сайтах объявлений могут не только покупатели, но и продавцы. У одной из жительниц региона, продававшей свадебное платье, злоумышленники списали со счета свыше 10 тысяч рублей. Они сбросили женщине поддельную ссылку на интернет-доставку, перейдя по которой она ввела данные банковской карты. Еще одна белгородка лишилась денег, разместив на сайте объявление о продаже дачи. Связавшаяся с ней под видом покупателя злоумышленница убедила женщину предоставить данные трех банковских карт, а также продиктовать поступающие пароли. В итоге со счетов жительницы региона, а также двух близких ей людей были похищены свыше полутора миллионов рублей.

Оперативники рекомендуют белгородцам пользоваться услугами только проверенных интернет-магазинов и продавцов. Перечисляйте деньги лишь в случае, если вы уверены, что товар будет доставлен по назначению. Помните, что для перечисления денег достаточно номера карты, указанного на ее лицевой стороне. Не сообщайте никому пароли, поступающие в смс-сообщениях, и цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Не спешите вносить предоплату, договоритесь об оплате товара наложенным платежом при получении или воспользуйтесь услугой «Безопасная сделка», которая позволяет сохранить деньги до момента получения товара и подтверждения его соответствия.