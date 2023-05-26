Дожди и грозы при +27 градусах ожидаются в Белгородской области 27 мая 2023

Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от +22 до +27 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 27 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от +22 до +27 градусов. В Белгороде ночью 13-15 градусов тепла, днем от +24 до +26 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Помните: при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.