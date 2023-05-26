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НовостиОбщество26 мая 2023 13:34

Белгородские экологи помогли краснокнижному лебедю-шипуну

Теперь его будут лечить
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Жители села Анпиловка обнаружили у своего дома лебедя с повисшим крылом. Птица бродила вдоль забора, не могла взлететь. Ей явно требовалась помощь. Об этом информирует телеграм-канал правительства Белгородской области.

К спасению подключился сотрудник регионального управления Экоохотнадзора вместе с коллегами из управления ветеринарии. Как оказалось, это редкий лебедь-шипун, он занесён в Красную книгу Белгородской области. По словам инспектора Экоохотнадзора, накануне был сильный туман, лебедь мог наткнуться на провода и тем самым травмировал крыло. Пострадавшего пернатого отправили в Старооскольскую ветстанцию, где ему сделали рентген. У лебедя повреждены связки и сустав. Некоторое время он будет находиться здесь на лечении.