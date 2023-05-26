В Белгородской области начали собирать спаржу

В нашем регионе производством спаржи занимаются хозяйства из Прохоровского и Шебекинского районов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В нашем регионе производством спаржи занимаются хозяйства из Прохоровского и Шебекинского районов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Выращивают культуру фермеры не первый год, ежегодно увеличивая объёмы производства. В 2022 году хозяйства собрали по три тонны спаржи, в текущем рассчитывают увеличить урожай до 3,5-4 тонн. Большие ожидания основаны на успешно перенесённой зимовке растений.

Екатерина Бахарева из Шебекино занимается спаржей ещё с 2016 года. До того, как заняться фермерством, работала графическим дизайнером и о сельском хозяйстве имела призрачное представление. По образованию она инженер–физик. И Екатерина, и её муж родом из Белгорода, но, когда решили заняться фермерством, купили дом в хуторе Факовка Большегородищенской территории.