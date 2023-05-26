Белгородские спортсмены везут 13 медалей из Тульской области

Фото ЦСП Белгородской области.

В турнире «Памяти М.Н. Зайцева и И.Ф. Шабанова» участвовали юноши и девушки до 16 лет. В активе белгородцев 13 призовых мест. Золотые медали завоевали Владислав Безуглов (в весе 41 кг) и Милена Попова (до 43 кг). Третьи места в своих весах заняли - Ахмед Гаджимагомедов, Кирилл Третьяков, Данил Коротких, Илья Холодов, Роман Михеев, Аделина Мальцева, Артём Болотских, Владислав Абакумов, Иван Кутюгин, Евгений Гончаров и Дмитрий Ковалёв.

Готовили спортсменов к выступлению тренеры Андрей Криничный, Даниил Лернер, Агаси Грджян, Юрий Семёнов, Александр Кретинин, Денис Васютин, Аскер Рамазанов, Александр Боровский и Виктор Станкевич.