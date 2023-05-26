Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 10:59

Многоквартирный дом № 82 на улице Октябрьской в Белгороде капитально отремонтируют в 2023 году

Работы на объекте стартуют в июне
Алексей СЕРГУНИН
Завершить запланированный объём должны до конца сентября, сдать объект – в октябре.

Завершить запланированный объём должны до конца сентября, сдать объект – в октябре.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Кирпичное пятиэтажное здание общей площадью 5 740 квадратных метров построено в 1976 году. В нём 50 квартир, в которых проживают 217 человек. Ремонт будет проводиться за счёт средств собственников жилых помещений, накопленных региональным оператором. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В ходе строительно-монтажных работ специалисты отремонтируют внутридомовые инженерные сети холодного водоснабжения – магистрали и стояки в квартирах. Также будет проведён ремонт систем водоотведения и обновление кровли здания с использованием технологии «ВИР-пласт». Завершить запланированный объём должны до конца сентября, сдать объект – в октябре. После этого будут проведены общественные приёмки, на которых собственники жилых помещений смогут принять работу, либо указать на недочёты, которые подрядная организация должна будет исправить в установленный договором срок.