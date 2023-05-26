Белгородец похитил ноутбук в квартире, которую снимал вместе с подругой

При переезде мужчина прихватил чужой ноутбук. Фото: Алексей СЕРГУНИН

С заявлением о краже в отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что после переезда обнаружила пропажу ноутбука. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний знакомый заявительницы.

По предварительным данным, потерпевшая пустила пожить в квартиру, которую снимала, подозреваемого и его подругу. Когда хозяйка объявила, что намерена продать жилье, постояльцы стали собирать вещи. При переезде мужчина прихватил чужой ноутбук. Похищенное он позже продал, а вырученные деньги потратил. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.