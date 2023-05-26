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НовостиПроисшествия26 мая 2023 9:54

В Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Рено» пострадали два человека

ДТП произошло в Алексеевском городском округе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 25 мая, в 6:50 на ул. Чапаева, 26 в Алексеевке 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», двигался со стороны улицы Победы в сторону улицы П. Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. На одном из участков дороги он нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 44-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении и осуществлявшего поворот налево. В результате ДТП водитель «Жигулей» и его 22-летний пассажир пострадали.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пьяная белгородка на «Тойоте» вылетела в кювет.