В Белгородской области в столкновении «Жигулей» и «Рено» пострадали два человека

По предварительным данным, вчера, 25 мая, в 6:50 на ул. Чапаева, 26 в Алексеевке 20-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110», двигался со стороны улицы Победы в сторону улицы П. Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. На одном из участков дороги он нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 44-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении и осуществлявшего поворот налево. В результате ДТП водитель «Жигулей» и его 22-летний пассажир пострадали.

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