Супружеская пара села Красный Куток Белгородской области отметила бриллиантовую свадьбу

У супругов Крюченко за 60 лет совместной жизни образовалась большая семья: пятеро детей, десять внуков и девять правнуков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У супругов Крюченко за 60 лет совместной жизни образовалась большая семья: пятеро детей, десять внуков и девять правнуков. Всю свою жизнь они прожили в родном селе. Галина Савельевна работала продавцом в сельском магазине, Николай Петрович – водителем на местном на кирпичном заводе.

«Золотые» юбиляры Владимир Николаевич и Антонина Ивановна Новиковы именно в селе Красный Куток создали молодую семью, откуда на 30 лет уехали в Харьков. В семье родился сын. После этого супруги вновь вернулись в родное село. Антонина Ивановна ухаживала за своей матерью, а Владимир Николаевич до пенсии работал на кирпичном заводе. Новиковы всегда держали большое подсобное хозяйство. Помимо сына в их активе трое внуков и четыре правнука.

- Прожили счастливо все полвека, ещё бы можно столько же, только здоровье не позволяет, а жаль, – признался Владимир Николаевич.