Cрок поверки приборов учета холодной воды для жителей приграничных территорий Белгородской области продлят автоматически

Проводить в этот период поверку счетчика не нужно – расчёт начислений по прибору будет сохранён до указанного срока. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Эта мера коснётся только приграничных территорий области, а именно:

- Белгородский район: Яснозоренское, Щетиновское, Краснооктябрьское, Малиновское, Журавлёвское сельские поселения и посёлок Октябрьский;

- Валуйский городской округ;

- хутор Старый Волоконовского района;

- Грайворонский городской округ;

- Краснояружский район;

- Шебекинский городской округ.

Напомним, при отсутствии приборов учёта у граждан, проживающих в многоквартирных домах вне вышеперечисленных территорий, начисление платы производится в соответствии с утверждёнными нормативами потребления. Для собственников частных домовладений начисления проведут исходя из площади земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками вне зависимости от того, производится ли обработка участка.