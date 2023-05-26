300 белгородских юношей ждут в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи

Сегодня, 26 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своих страницах в социальных сетях пригласил молодых жителей региона, которым уже исполнилось 18 лет, пройти 3-х недельный курс начальной военной подготовки. Речь идет о недавно открытом областном Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, где заканчивается первая смена и в начале июня стартует вторая.

Как пояснили в Министерстве по делам молодежи Белгородской области, в программе строевая и физическая, основы военно-медицинской, тактической, огневой, радиационно-химической подготовки. Кроме того, запланированы полевые выходы и тактические занятия. Экипировка, питание, проживание для иногородних граждан осуществляется за счет бюджета области.

- Я думаю, что для любого настоящего мальчишки это - мечта. Примите решение, мы вас с удовольствием ждем, – отметил губернатор. - Уверен, что будете довольны и благодарны по итогам нахождения в этом центре. Обязательно заеду и на открытие, и в процессе обучения. Буду смотреть, как идет подготовка настоящих мужчин.

Занятия, как сообщили в Центре, начнутся в начале июня и в них смогут принять участие 300 юношей. Занятия проводят инструкторы, имеющие боевой опыт и удостоенные государственных наград, прошедшие педагогическую подготовку.

Напомним, что в Белгородской области также реализуется программа 5-дневных военно-исторических сборов «Армата» для старшеклассников, а также студентов младших курсов колледжей и техникумов. В семи палаточных лагерях, размещенных в различных районах области, в течение лета смогут пройти подготовку более семи тысяч юношей и девушек.