230 грайворонцев находятся в ПВР в Белгородской области

Вячеслав Гладков навестил грайворонцев в ПВР в Яковлевском городском округе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В пунктах временного размещения на территории Белгородской области на сегодняшний день находятся 230 жителей Грайворонского городского округа. Их вывезли из населенных пунктов на время действия в регионе режима КТО, когда в область проникла диверсионная группа украинцев.

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков навестил грайворонцев в ПВР в Яковлевском городском округе. По словам главы региона, жители потихоньку выезжают, возвращаются в свои дома. Остаются в пунктах только те, кто особо переживает.

- Поговорили на месте. Много было вопросов о безопасности. Много было вопросов о детских садах, школах, работодателях. Там, где можем, конечно, будем помогать. Самое главное, что люди живы и здоровы. Потихонечку отходят от страшного стресса. Очень хочется, чтобы жители такой стресс больше не испытывали в своей жизни, - подчеркнул Вячеслав Гладков.