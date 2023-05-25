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НовостиОбщество25 мая 2023 15:15

В Белгороде в течение месяца будет перекрыта улица Пушкарная

На участке планирую провести ремонт самотечного коллектора
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В областном центре из-за ремонтных работ на месяц ограничат движение транспорта по улице Пушкарная. На участке дороги запланированы ремонтные работы самотечного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Движение транспорта будет запрещено на участке по ул. Пушкарная от ул. Донецкая до строения №16 по ул. Пушкарная. Ограничение будет действовать с 09:00 1 июня до 20:00 30 июня.

Власти города предлагают белгородцам заранее планировать поездки с учетом этой информации. Возможный маршрут объезда: ул. Донецкая – дома №7, 9, 11, 13, 15 по ул. Пушкарная.