В Белгороде в течение месяца будет перекрыта улица Пушкарная

В областном центре из-за ремонтных работ на месяц ограничат движение транспорта по улице Пушкарная. На участке дороги запланированы ремонтные работы самотечного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

Движение транспорта будет запрещено на участке по ул. Пушкарная от ул. Донецкая до строения №16 по ул. Пушкарная. Ограничение будет действовать с 09:00 1 июня до 20:00 30 июня.

Власти города предлагают белгородцам заранее планировать поездки с учетом этой информации. Возможный маршрут объезда: ул. Донецкая – дома №7, 9, 11, 13, 15 по ул. Пушкарная.