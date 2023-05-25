В пятницу 26 мая белгородские синоптики прогнозируют грозы

В регионе днем потеплеет до +26 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, на территории Белгородской области завтра, 26 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по области местами небольшие дожди и туман. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем потеплеет до +26 градусов.

В областном центре ночью воздух прогреется на 13-15 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 22-24 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона: при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.