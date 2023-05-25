Над Белгородским районом система ПВО сбила белпилотник. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня днем в Белгородском районе были слышны громкие звуки. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сработала система противовоздушной обороны. Военные сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду.

-Над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, вчера Белгородский район был обстрелян 16 раз со стороны ВСУ. По хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка работала артиллерия, всего было выпущено 15 снарядов. Также на подлете к селу Соломино был сбит беспилотник. Во всех 4 обстрелянных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.