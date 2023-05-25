Губернатор подтвердил информацию о неразорвавшемся боеприпасе в Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что в окрестностях хутора Калинин Белгородской области была обнаружена авиабомба ФАБ-500. По данным их источников боеприпас нашли во время работы в полях в 23 километрах от границы с Украиной.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию об опасной находке в отчетном сообщении об атаках Белгородской области за прошедшие сутки.

- В хуторе Калинин Яковлевского городского округа обнаружен неразорвавшийся боеприпас. Сейчас территория оцеплена. Инженерная группа Министерства обороны будет проводить работы по его ликвидации, - написал глава региона в соцсети.