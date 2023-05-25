Белгородская пенсионерка за снятие порчи заплатила почти полмиллиона

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка из Старого Оскола. Вчера 70-летняя женщина обратилась в дежурную часть полиции. Она рассказала, что стала жертвой обмана и перевела мошенникам около полумиллиона кредитных средств.

По предварительным данным, 16 апреля на одном из телеканалов женщина увидела рекламу о возможности снятия порчи и помощи в исцелении от болезней. Пенсионерка позвонила по указанному номеру. В надежде снять порчу со своих детей, она дистанционно прошла несколько «сеансов». За каждый из них женщина расплачивалась деньгами, взятыми в кредит в различных финансовых организациях. Когда улучшений не последовало, а в очередной раз потребовалась приличная сумма для исцеления, женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона не доверять сомнительной рекламе и не переводить деньги на незнакомые счета.