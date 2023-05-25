Белгородский губернатор обсудил использование федеральных средств с замруководителя Федерального казначейства

После двухсторонней встречи Эли Исаев и Вячеслав Гладков осмотрели главные новые спортивные объекты Белгорода. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вчера во время встречи Вячеслав Гладков и Эли Исаев обсудили вопросы использования средств, предоставленных из федерального бюджета на реализацию национальных и инфраструктурных проектов.

- Я двумя руками за то, чтобы проверить эффективность и качество этих расходов. У нас выстроена результативная работа с Федеральный казначейством, правильное отношение к государственным средствам, — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

- Мы подготовили справку по предыдущей нашей проверке, какие меры были приняты губернатором области, правительством и теми органами власти, которые мы проверяли. Я хочу выразить вам благодарность за то, что под вашим руководством все замечания были устранены, и все предложения были учтены. Вы ввели в области финансовую дисциплину, и это очень важно в это тяжелое время, когда каждый рубль должен работать на благо человека и страны. И вы это с большим результатом делаете, и жители области это чувствуют. На территории региона построено множество новых объектов с федеральной помощью, например, объекты спорта, - отметил заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев.

После двухсторонней встречи Эли Исаев и Вячеслав Гладков осмотрели главные новые спортивные объекты Белгорода: крытый футбольный манеж, Центр адаптивного спорта, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте.