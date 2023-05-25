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НовостиОбщество25 мая 2023 8:13

Мэр попросил белгородцев до 5 августа не посещать центральный пляж

Валентин Демидов проверил, как идут строительные работы на объекте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мэр попросил белгородцев до 5 августа не посещать центральный пляж.

Мэр попросил белгородцев до 5 августа не посещать центральный пляж.

Фото: скриншот видео

Мэр Белгорода Валентин Демидов проверил стройку на центральном пляже. Ежедневно на объекте работают 10-15 единиц техники и около 30 человек.

Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети, готовят основания для детских и спортивных площадок, возводят фундаменты конструкционных элементов зонирования. Вчера побережье начали обсыпать белым песком – это изюминка проекта.

В общей сложности на центральном пляже предстоит уложить около 1600 кубометров песка. Толщина слоя 20 см. Для того, чтобы покрытие долго сохраняло первозданный вид, в качестве основы используют геотекстиль.

- Прошу горожан отнестись с пониманием – доступ на пляж на время работ закрыт, купание запрещено. Давайте потерпим до 5 августа. К этому времени полностью обновленная территория уже будет ждать отдыхающих, - обратился к белгородцам Демидов.