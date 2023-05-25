Три района Белгородской области в ночь на 25 мая обстреляны ВСУ Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в утреннем эфире в соцсети, что в ночь с 24 на 25 мая три муниципалитета региона попали под обстрел со стороны Украины.

- Ночь в Белгородской области в трех районах прошла достаточно неспокойно. Были обстрелы, пострадавших нет. По разрушениям, повреждениям. Сейчас утром проведем подомовой обход, проверим, обязательно сообщим, если они будут, - сказал губернатор.

Также вчера, 24 мая, во время обстрела в селе Козинка пострадала пожилая женщина. У нее сотрясение головного мозга. Бабушка в больнице под наблюдением врачей.

- Очень много переживаний выпало на ее долю. Будем стараться сделать все необходимые усилия для того, чтобы помочь ей справиться с этой бедой, - отметил Гладков.