В Белгородском приграничье сформированы семь батальонов территориальной обороны. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В вечернем прямом эфире 24 мая губернатор рассказал, что на территории Белгородской области сформированы семь батальонов территориальной самообороны. Сейчас в них насчитывается порядка трех тысяч человек.

После прорыва ДРГ на территорию Грайворонского городского округа, белгородцы обеспокоены защитой границ региона. Задаются вопросом о вооружении добровольце самообороны.

- Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное — в соответствии с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. Это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона, – сказал губернатор в ходе прямого эфира.

Напомним, 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения. В тот день на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, он подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии.