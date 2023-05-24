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НовостиПолитика24 мая 2023 19:11

Над Валуйским горокругом Белгородской области сбили украинский БПЛА 24 мая 2023

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 24 мая, над Валуйским городским округом сработала система ПВО. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле ВСУ белгородского села Терезовки Шебекинского округа был ранен мужчина. Тем временем над Белгородским районом система ПВЛ сбила украинский беспилотник. А 85-летнюю старушку контузило при атаке села Козинки Грайворонского горокруга.