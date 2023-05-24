Житель Вологодской области лишился более миллиона рублей при покупке машины в Белгороде через сайт объявлений

Договорившись с продавцом о покупке, мужчина перевел деньги на указанный счет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением о мошенничестве в УМВД России по Белгороду обратился 34-летний житель Вологодской области. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Он сообщил, что увидел на одном из популярных сайтов объявление о продаже машины и решил приобрести транспортное средство за 1 138 500 рублей. Договорившись с продавцом о покупке, мужчина перевел деньги на указанный счет. Приехав в Белгород забирать автомобиль, потерпевший узнал, что он продавцу не принадлежит. Настоящие владельцы о сделке даже не подозревали. По предварительным данным, злоумышленник нашел в интернете их объявление о продаже и продублировал его, указав заниженную стоимость.

Сотрудники полиции рекомендуют быть предельно внимательными при совершении покупок на сайтах бесплатных объявлений. Прежде чем сделать заказ, необходимо изучить всю доступную информацию о поставщике товаров и услуг, отзывы покупателей и клиентов, убедиться, действительно ли предлагаемый к продаже товар существует в реальности. Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Слишком низкая стоимость должна вызвать подозрение. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы рискуете лишиться своих сбережений.