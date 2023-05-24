Белгородские власти опровергли фейк о том, что жители села Козинки могут возвращаться домой

Скриншот Оперштаба Белгородской области.

Сегодня, 24 мая, в соцсетях появилась информация о том, что жителям села Козинки Грайворонского горокруга разрешили вернуться в свои дома, несмотря на угрозу. Оперштаб региона заверил, что эта информация не соответствует действительности!

Как ранее уже заявил губернатор Вячеслав Гладков, жителей приграничных населённых пунктов не возвращают в свои села: «Грайворон и Головчино – жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернем централизованно в ближайшее время».

До разрешения специальных служб и завершения зачистки территории жители не смогут вернуться в свои дома.

- Просим не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из достоверных источников, - обратились к жителям региона представители Оперштаба Белгородской области.