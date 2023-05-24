В Белгороде наградили участников ликвидации последствий ЧП на улицах Губкина и Шаландина

Заслуженные награды получили гражданские водители и машинисты, девять военнослужащих саперов, водителей и инженеров. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Заслуженные награды сегодня, 24 мая, получили гражданские водители и машинисты, девять военнослужащих саперов, водителей и инженеров. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

- Конечно, в ликвидации последствий принимало гораздо больше людей. Поэтому договорились с мэром Белгорода Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения. Еще раз всем огромное спасибо! Вместе мы со всем справимся! – написал глава региона.

Напомним, что взрыв в Белгороде произошел 20 апреля. В работе по эвакуации жителей и устранению последствий ЧП принимали участие сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, саперы Минобороны РФ, члены территориальной самообороны. Также были привлечены медицинские работники, волонтеры, психологи.