Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 11:57

В Белгороде наградили участников ликвидации последствий ЧП на улицах Губкина и Шаландина

ЧП в областном центре произошло 20 апреля этого года
Алексей СЕРГУНИН
Заслуженные награды получили гражданские водители и машинисты, девять военнослужащих саперов, водителей и инженеров.

Заслуженные награды получили гражданские водители и машинисты, девять военнослужащих саперов, водителей и инженеров.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Заслуженные награды сегодня, 24 мая, получили гражданские водители и машинисты, девять военнослужащих саперов, водителей и инженеров. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Белгородской области.

- Конечно, в ликвидации последствий принимало гораздо больше людей. Поэтому договорились с мэром Белгорода Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения. Еще раз всем огромное спасибо! Вместе мы со всем справимся! – написал глава региона.

Напомним, что взрыв в Белгороде произошел 20 апреля. В работе по эвакуации жителей и устранению последствий ЧП принимали участие сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, саперы Минобороны РФ, члены территориальной самообороны. Также были привлечены медицинские работники, волонтеры, психологи.