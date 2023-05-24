В детской школе искусств №3 в Старооскольском горокруге Белгородской области продолжается капитальный ремонт

Здание, в котором располагается третья музыкальная школа, построено в 1956 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Учреждение допобразования к 1 сентября получит обновленные классы и концертный зал, а пока будущих музыкантов приютила восьмая школа. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Здание, в котором располагается третья музыкальная школа, построено в 1956 году. Больше 30 лет назад его передали в ведение управления образования. Сейчас подрядчики приступили к монтажу кровли, внутренней отделке здания и благоустройству территории. В настоящее время здесь обновляют системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также монтируют фальцевую кровлю.

В здании проходят отделочные работы: в учебных аудиториях на стенах уже установлен гипсокартон, под ним проложен утеплитель для лучшей звукоизоляции, в коридорах стены штукатурят и шпаклюют. В санузлах укладывают напольную и настенную керамическую плитку.